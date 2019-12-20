Шаронов не останется в системе «Рубина» 43-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 6 июня.

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов не продолжит работу в системе команды. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Руководство клуба не собирается предлагать 43-летнему специалисту должность в академии или молодежном составе. При этом они готовы помочь ему в поиске работы в другом месте.

Напомним, Шаронов был уволен из клуба 16 декабря. Тренер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 6 июня после ухода Курбана Бердыева.

Вчера его место занял Леонид Слуцкий, подписавший пятилетний контракт с казанцами.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-место, набрав 19 очков.