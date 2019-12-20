Врач «Локомотива»: Фарфан восстановится полностью только к маю Перуанский нападающий железнодорожников не сыграл в нынешнем сезоне ни одного матча.

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У Джефферсона Фарфана серьезные проблемы с коленом после травмы полученной летом на Кубке Америки в Бразилии. В нынешнем сезоне 35-летний перуанец ни разу не появился на футбольном поле.

О том, как идет процесс восстановления Фарфана после операции на колене, в интервью Чемпионат.com рассказал врач «Локомотива» Никита Карлицкий:

«У Джефферсона долгоиграющая проблема – от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но четких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев – столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.

У него неплохой прогресс, допускаем, что на втором или третьем зимнем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю».

Фарфан стал игроком московского клуба в январе 2017 года. Свой последний на данный момент матч за «Локомотив» Джефферсон провел 4 мая нынешнего года, отыграв неполный первый тайм в выездном матче против тульского «Арсенала» в 27-м туре прошлого сезона.

После 19 туров «Локомотив» в РПЛ занимает пятое место, набрав 34 очка. Столько же у «Ростова» и ЦСКА, но они находятся выше по дополнительным показателям.