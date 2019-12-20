Иско нужен «Челси», лондонцы предлагают «Реалу» 52 миллиона евро В нынешнем сезоне испанец сыграл 10 матчей за Королевский клуб.

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Руководство лондонского «Челси» готово раскошелиться на 52 миллиона евро для того, чтобы приобрести у «Реала» полузащитника сборной Испании Иско. Об этом сообщает El Desmarque.

Источник отмечает, что у английского клуба мало шансов осуществить сделку в январе, но переход может состояться летом следующего года.

Воспитанник «Валенсии» Иско перешел в «Реал» из «Малаги» летом 2013 года за 30 млн евро. В его активе 38 матчей и 12 голов за национальную сборную Испании. В нынешнем сезоне Иско сыграл в примере 10 игр, но результативными действиями не отметился.