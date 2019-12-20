«Спартак» заинтересовался форвардом «Ривер Плейта»

По информации «БИЗНЕС Online», московский клуб заинтересован в услугах колумбийского форварда «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре.
Как отмечает издание, сделка может состоятся следующим летом.
В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 13 матчей, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу, занимая третью строчку в списке бомбардиров чемпионата Аргентины.
Отметим, что действующий контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до лета 2021 года, трансферная стоимость оценивается в 12,5 миллиона евро.
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