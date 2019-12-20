Агент Борре опроверг слухи о переходе форварда в «Спартак» - Советский спорт
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20 декабря 2019 20:12Футбол

Агент Борре опроверг слухи о переходе форварда в «Спартак»

Хельмут Веннин, представитель Рафаэля Сантоса Борре, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Ривер Плейт» в «Спартак».

- Это неверная информация, - цитирует агента «РИА Новости».

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило о том, что колумбийский нападающий зимой или следующим летом может стать игроком «Спартака».

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