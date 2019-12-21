«Бордо» поборется с «Интером» за Жиру Француз перестал попадать в состав «Челси» после назначения Лэмпарда.

Загрузка...

Форвард «Челси» Оливье Жиру интересен «Бордо», который рассчитывает пригласить игрока в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

Ранее стало известно о том, что на 33-летнего француза претендует «Интер», который возглавляет бывший тренер «синих» Антонио Конте. Сам нападающий хотел бы вновь поработать под руководством итальянца, однако опасается, что, как и в «Челси», может оказаться в глухом запасе, поскольку за «нерадзурри» успешно выступают бельгиец Ромелу Лукаку и аргентинец Лаутаро Мартинес.

При этом «Бордо» готов арендовать Жиру, если «Челси» согласиться взять на себя выплату части зарплаты игрока.

После назначения главным тренером команды Фрэнка Лэмпарда Жиру провел только семь матчей в нынешнем сезоне и забил один гол.

В 18 матчах лиги 1 «Бордо» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.