ЦСКА близок к приобретению лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Илья Шкурин забил 20 голов в прошлом сезоне.

Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может продолжить карьеру в ЦСКА. Как сообщает «Прессбол», армейцы близки к приобретению 20-летнего нападающего, который стал лучшим бомбардиром завершившего чемпионата Белоруссии.

Интерес к Шкурину также проявляют и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

В минувшем сезоне, который в Белоруссии проходит по системе «весна – осень», Шкурин забил 20 голов в 28 матчах чемпионата и Кубка страны.

Добавим, что ЦСКА возглавляет белорус Виктор Гончаренко. После 19 туров чемпионата команда набрала 34 очка и занимает четвертое место.