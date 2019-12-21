Агент опроверг интерес ЦСКА к Шкурину Белорусский нападающий забил 20 голов в прошлом сезоне.

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина, опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА не интересуется Шкуриным, это неправда», – приводит Sport24.ru слова Исаева.

Ранее белорусские источники сообщили о том, что 20-летний нападающий близок к переходу в ЦСКА. В минувшем сезоне, который в Белоруссии проходит по системе «весна – осень», Шкурин забил 20 голов в 28 матчах чемпионата и Кубка страны.

По данным «Прессбол», также интерес к Шкурину проявляют и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».