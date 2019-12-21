Божович останется главным тренером «Крыльев Советов» Команда занимает предпоследнее место в премьер-лиге.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович продолжит работать с командой. Такое решение принято на заседании совета директоров клуба.

«Сегодня прошло заседание совета директоров ПФК «Крылья Советов», на котором принято решение не менять тренерский штаб», – приводит слова председателя совета директоров Александра Фетисова официальный сайт клуба.

Напомним, Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября 2018 года. Под его руководством команда завершила минувший сезон на 13-м месте и сохранила место в премьер-лиге по итогам стыковых матчей с «Нижним Новгородом».

После 19 туров нынешнего чемпионата «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице, опережая только дебютанта «Сочи», который имеет игру в запасе.