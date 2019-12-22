Диего Коста должен восстановиться к матчам плей-офф Лиги чемпионов Изначально предполагалось, что нападающий сможет вернуться в строй не ранее апреля.

31-летний нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может вернуться в строй после травмы в феврале следующего года. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, испанский форвард будет готов к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против «Ливерпуля»

Диего Коста продолжает восстановление после перенесенной операции по удалению грыжи шейного отдела позвоночника в конце ноября.

Отметим, что в этом сезоне Коста принял участие в 15 матчах, забив два гола и отдав три результативные передачи.

Его команда занимает пятое место в чемпионате Испании, имея в своем активе 29 очков.