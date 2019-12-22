Алексей Петрушин: В осенней части сезона «Динамо» выступило нормально Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

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– Она получилась неоднозначной. Если брать стартовую часть, то она вышла провальной. А вот второй отрезок по количеству очков был неплохим. Очки начали набирать и вылезли из подвала таблицы. Поэтому в осенней части сезона «Динамо» выступило нормально.

Нуждается ли команда в усилении зимой? Усиление нужно. Необходим нападающий. Если усиливаться и брать кого-то, то необходимо, чтобы футболисты были сильнее тех, кто есть в команде. Не имеет смысла играть в угадайку, – приводит слова Петрушина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после 19 туров «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.