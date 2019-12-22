Стефано Пиоли: Надеялся, что «Милан» сможет вернуться в игру во втором тайме, но стало еще хуже Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли – о крупном поражении команды в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:5).

– Мы начали матч без правильного настроя и резкости. Если вы ошиблись в подходе, восстановить его будет сложно. Мы предоставили слишком много места игрокам «Аталанты», которая является одной из лучших в Италии и даже Европе, когда дело доходит до интенсивности и агрессии.

Я надеялся, что после перерыва мы сможем вернуть встречу в нужное русло, но мы лишь больше потеряли в сплоченности, предоставив сопернику еще больше пространства. Когда у вас очень молодая команда, вам будет сложнее оставаться в игре в трудные моменты. Я ожидал реакцию в начале второго тайма, но вместо этого игра стала даже хуже, чем в первом, – приводит слова Пиоли Football Italia.

После этого поражения «Милан», имея в активе 21 очко, занимает десятую строчку в турнирной таблице серии А. В следующем туре команда Пиоли сыграет на своем поле с «Сампдорией».