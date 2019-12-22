«Лацио» выиграл Суперкубок Италии, победив «Ювентус»

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В поединке за Суперкубок Италии обладатель Кубка страны «Лацио» обыграл чемпиона серии А «Ювентус» со счетом 3:1. Игра прошла в Эр-Рияде.

Римляне открыли счет на 16-й минуте стараниями испанца Луиса Альберта, но на 45-й Пауло Дибала восстановил равновесие, добив мяч в сетку после того, как вратарь «Лацио» Томас Стракоша с трудом парировал удар Криштиану Роналду. Тем не менее, именно команда Симоне Индзаги добилась успеха. Автором победного гола стал на 73-й минуте боснийский полузащитник римского клуба Сенад Лулич, а на четвертой добавленной минуте со штрафного отличился Данило Катальди.

«Лацио» выиграл трофей в пятый раз в своей истории. Ранее римляне побеждали в матчах за Суперкубок в 1998, 2000, 2009 и 2017 годах.

«Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии рекордные восемь раз. У «Милана» семь побед, а у «Интера» столько же сколько теперь у «Лацио» – пять.

«Ювентус» – «Лацио» – 1:3 (1:1)

Голы: Дибала, 45 – Луис Альберто, 16; Лулич, 73; Катальди, 90+4

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Демираль, Де Шильо (Куадрадо, 55), Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Игуаин (Рэмзи, 66), Роналду, Дибала

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 66), Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82)

Предупреждения: Матюиди, 9; Бентанкур, 48 – Лейва, 34; Луис Альберто, 58; Катальди, 90+2

Удаление: Бентанкур, 90+3