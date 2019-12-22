Источник: ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего «Фиорентины» Такой информацией располагает «Чемпионат».

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Бразилец Педро Абреу, выступающий за «Фиорентину», может сменить серию А на российскую премьер-лигу.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован московский ЦСКА, который хочет арендовать футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Отметим, что армейцы пытались заполучить игрока минувшим летом, но тогда футболист предпочел итальянский клуб, который выкупил его у «Флуминесе» за 11 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «фиалок» 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт в силе до 30 июня 2024 года, а трансферный лист составляет 15 млн евро.