Россиянка Карпова забила гол в матче чемпионата Испании (видео) Также она отдала голевой пас.

Матч 14-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Райо Вальекано» завершился вничью – 2:2.

В составе хозяев лучшей оказалась россиянка Надежда Карпова, выступающая на позиции форварда. Она отдала голевой пас, а также забила гол.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летняя Карпова провела 10 матчей. В ее активе 3 гола.