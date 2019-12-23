Маурицио Сарри: Если «Лацио» продолжит в том же духе, никто не сможет их победить Накануне, 22 декабря римляне одолели «старую синьору» со счетом 3:1.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Лацио» в финале Суперкубка Италии.

«Конечно, я разочарован, но плакать не собираюсь. Это не решит наши проблемы. Впрочем, я не думаю, что два матча сломают моих футболистов.

Что касается «Лацио», то команда в великолепной форме. Посмотрим, что с ними будет через два-три месяца. В футболе все быстро меняется, но если они продолжат в том же духи, никто не сможет их победить», – цитирует Сарри Football Italia.