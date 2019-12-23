Миралем Пьянич: «Ювентус» разочарован, потому что действительно хотел завоевать Суперкубок Туринский клуб упустил возможность выиграть первый трофей в сезоне.

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился эмоциями после поражения в матче за Суперкубок Италии.

«Мы разочарованы, потому что действительно хотели взять этот трофей. Первый тайм был равным, а во втором мы немного растянулись, и «Лацио» этим воспользовался. Мы сыграли не лучшим образом. Есть аспекты, которые нам нужно улучшать - контроль поля, строгая игра в защите. У нас впереди много работы. Нужно выиграть скудетто, Лигу чемпионов и Кубок Италии», - цитирует Пьянича Football Italia.

Напомним, в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» уступил «Лацио» со счетом 1:3.

Туринский клуб продолжает борьбу за три трофея. В чемпионате Италии «Юве» лидирует в турнирной таблице вместе с миланским «Интером». После 17 игр обе команды имеют в активе по 42 очка.

В Лиге чемпионов туринцы вышли в 1/8 финала, где сыграют против французского «Лиона». В Кубке Италии, также в 1/8 финала, «Ювентус» встретится с «Удинезе».