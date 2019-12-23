Гари Невилл: Часть меня чувствует, что Погба хочет уйти из «МЮ» Французский полузащитник восстановился после травмы.

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал свое мнение о будущем Поля Погба.

«Погба - лучший игрок «МЮ», - цитирует Невилла Sky Sports. - Вопрос в том, где он окажется в будущем. Часть меня чувствует, что он хочет играть в футбол где-то еще. Я был бы счастлив, если бы Погба остался на ближайшие два-три года. Здоровый и мотивированный Погба - огромный плюс для «Юнайтед», но я не верю ни слову из того, что говорит его агент».

Напомним, ранее агент француза Мино Райола заявил, что футболист счастлив в «Манчестер Юнайтед» и мечтает завоевывать трофеи с клубом.

В 18-м туре чемпионата Англии в матче против «Уотфорда» (0:2) Погба вышел на замену на 64-й минуте. Это его первое появление на поле с сентября. В текущем сезоне игрок провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

После поражения от «Уотфорда» «Манчестер» расположился на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 25 очков после 18 игр. 26 декабря «Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл».