Агент Педро: ЦСКА интересуется игроком, но на данный момент трансфер невозможен Бразилец Педро Абреу не перейдет в столичный клуб.

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Агент бразильского нападающего Педро Абреу Даниель Нассиф прокомментировал интерес к своему подопечному со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА действительно проявляет интерес, но на данный момент Педро не перейдет туда. Он только что перешел в «Фиорентину», и у него контракт с клубом», - сказал Нассиф Sport24.ru.

Напомним, вчера появилась информация о том, что армейцы проявляют интерес к бразильцу. Отмечается, что ЦСКА пытался заполучить игрока минувшим летом, но тогда футболист предпочел итальянский клуб, который выкупил его у «Флуминесе» за 11 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «Фиорентину» 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.