«Урал» подписал белоруса Золотова Левый защитник выступал за «Витебск».

Защитник Николай Золотов стал новичком «Урала», сообщает официальный сайт клуба. 25-летний игрок, выступающий на левом фланге обороны, подписал долгосрочный контракт.

❗️Состав #ФКУрал пополнил 25-летний белорусский игрок Николай Золотов 🇧🇾

🤝Футболист, выступающий на позиции крайнего защитника, сегодня заключил долгосрочный контракт с нашим клубом.



🐝Николай ЗОЛОТОВ

✔️Родился: 11.11.94

✔️Рост: 177 см

✔️Вес: 72 кг

✔️Предыдущий клуб: «Витебск» pic.twitter.com/sRZyVSRObe — ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2019

Золотов является воспитанником «Витебска», за который провел всю карьеру. В 132 матчах за команду на его счету три гола и две результативные передачи, причем все три гола он забил в прошлом сезоне, который в Белоруссии проходит по системе «весна – осень». В составе национальной сборной на счету Золотова два матча. Напомним, белорусские игроки не считаются легионерами в РПЛ.

После 19 туров «Урал» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.