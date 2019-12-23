ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Илья Шкурин забил 20 голов в прошлом сезоне.

Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает Sport24.ru. По информации источника, 20-летний нападающий уже подписал контракт с армейцами.

Ранее белорусские источники сообщили о том, что 20-летний нападающий близок к переходу в ЦСКА. В минувшем сезоне, который в Белоруссии проходит по системе «весна – осень», Шкурин забил 20 голов в 28 матчах чемпионата и Кубка страны.

Также интерес к Шкурину проявляли и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

Отметим, что белорусские игроки не считаются в РПЛ легионерами.

После 19 туров ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.