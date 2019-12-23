Николай Золотов: Сразу согласился перейти в «Урал» – даже сумма контракта не интересовала Белорус подписал контракт с «Уралом».

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Новичок «Урала» Николай Золотов прокомментировал свой переход из «Витебска».

«Здесь совершенно другой уровень, – сказал 25-летний белорусский игрок в интервью клубной пресс-службе. – У меня была цель сюда попасть. Осталось доказать, что попал сюда не зря, освоиться в коллективе и закрепиться в составе. Когда мне сказали, что есть такой вариант, сразу согласился – меня даже не интересовала сумма контракта».

Отметим, что Золотов является воспитанником «Витебска», за который провел всю карьеру. В 132 матчах за команду на его счету три гола и две результативные передачи, причем все три гола он забил в прошлом сезоне, который в Белоруссии проходит по системе «весна – осень». В составе национальной сборной на счету Золотова два матча. Напомним, белорусские игроки не считаются легионерами в РПЛ.

После 19 туров «Урал» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.