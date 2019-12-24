«Спартак» отпустил Педро Рошу во «Фламенго» - Советский спорт
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24 декабря 2019 16:26ФутболШарафудинов Виктор

«Спартак» отпустил Педро Рошу во «Фламенго»

Принадлежащий москвичам бразилец последние восемь месяцев выступал за «Крузейро».

Официальный сайт московского «Спартака» сообщил о том, что нападающий Педро Роша следующий год проведет в бразильском клубе «Фламенго».

Арендный договор рассчитан до 31 декабря 2020-го. При этом в соглашении есть опция последующего выкупа футболиста бразильским клубом. Сообщается, что «Фламенго» выплатит красно-белым компенсацию за аренду, а также берет на себя обязательства по зарплате 25-летнего форварда.

Нынешняя трансферная стоимость Педро Роши оценивается Transfermarkt в 3 млн евро. По сведениям немецкого портала, в августе 2017 года «Спартак» заплатил «Гремио» 12 млн.

В сумме бразилец сыграл за московский клуб 18 матчей, отметившись одним голом. В апреле нынешнего года его отдали в аренду в «Крузейро» за 750 тысяч евро. В чемпионате Бразилии 2019 года он сыграл 23 матча, забив два гола и сделав две результативные передачи.

«Фламенго» в ноябре стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, а 21 декабря уступил в дополнительное время английскому «Ливерпулю» со счетом 0:1 в финале Клубного чемпионата мира.

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