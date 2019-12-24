«Динамо-Брест» продает ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Шкурина

Илья Шкурин перейдет из «Динамо-Брест» в московский ЦСКА, не сыграв за чемпионов Белоруссии 2019 года ни одного матча. Как утверждает «Прессбол», клуб из Бреста пригласил 20-летнего нападающего только для того, чтобы продать в клуб российской премьер-лиги.
В сезоне-2019 20-летний Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ». Команда заняла 13-е место в чемпионате Белоруссии, а Илья стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 мячей в 26 встречах.
На прошлой неделе футболист белорусской молодежной сборной на правах свободного агента подписал контракт с «Динамо-Брест», однако источники «Прессбола» сообщают, что Шкурин продолжит карьеру в московском ЦСКА. Белорусские журналисты утверждают, что трансферная сделка уже оформлена, и нападающий отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость белорусского футболиста в 750 тысяч евро.
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