«Динамо-Брест» продает ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Шкурина - Советский спорт
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24 декабря 2019 21:29ФутболШарафудинов Виктор

«Динамо-Брест» продает ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Шкурина

20-летний футболист в нынешнем году забил 19 голов в 26 матчах.

Илья Шкурин перейдет из «Динамо-Брест» в московский ЦСКА, не сыграв за чемпионов Белоруссии 2019 года ни одного матча. Как утверждает «Прессбол», клуб из Бреста пригласил 20-летнего нападающего только для того, чтобы продать в клуб российской премьер-лиги.

В сезоне-2019 20-летний Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ». Команда заняла 13-е место в чемпионате Белоруссии, а Илья стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 мячей в 26 встречах.

На прошлой неделе футболист белорусской молодежной сборной на правах свободного агента подписал контракт с «Динамо-Брест», однако источники «Прессбола» сообщают, что Шкурин продолжит карьеру в московском ЦСКА. Белорусские журналисты утверждают, что трансферная сделка уже оформлена, и нападающий отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость белорусского футболиста в 750 тысяч евро.

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