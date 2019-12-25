Озил профинансировал 219 операций для детей по всему миру - Советский спорт
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25 декабря 2019 09:05ФутболНечаев Юрий

Озил профинансировал 219 операций для детей по всему миру

Футболист выполняет обещание, данное в 2019 году.

Полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» оплатил 219 операций для нуждающихся детей.

Об этом игрок сообщил в своих социальных сетях.

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219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife @gulseamine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. A big thank you goes out to @big.shoe11 for the amazing co-operation over the last couple of years. Thank you to every single wedding guest, fan and follower who has donated towards this project, and a special thank you to all the amazing international medical teams that are involved. This is just the start! Let’s look forward to 2020, and help hundreds of other children in need all together. ❤ #M1Ö

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

«219 операций уже сделано, но еще много предстоит сделать! Мы с женой объявили перед нашей свадьбой в июне 2019 года, что покроем расходы еще на 1000 жизненно важных операций для нуждающихся детей по всему миру. Спасибо каждому гостю нашей свадьбы, каждому болельщику и фолловеру, которые пожертвовали деньги на этот проект», - говорится в обращении футболиста в Instagram.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. За это время он провел за клуб 242 матча, в которых забил 43 гола и сделал 76 результативных передач.

В послужном списке игрока 23 гола в 92 матчах за сборную Германии.

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