Озил профинансировал 219 операций для детей по всему миру Футболист выполняет обещание, данное в 2019 году.

Полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» оплатил 219 операций для нуждающихся детей.

Об этом игрок сообщил в своих социальных сетях.

«219 операций уже сделано, но еще много предстоит сделать! Мы с женой объявили перед нашей свадьбой в июне 2019 года, что покроем расходы еще на 1000 жизненно важных операций для нуждающихся детей по всему миру. Спасибо каждому гостю нашей свадьбы, каждому болельщику и фолловеру, которые пожертвовали деньги на этот проект», - говорится в обращении футболиста в Instagram.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. За это время он провел за клуб 242 матча, в которых забил 43 гола и сделал 76 результативных передач.

В послужном списке игрока 23 гола в 92 матчах за сборную Германии.