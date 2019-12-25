«Монако» интересуется защитником «Барселоны» Действующее соглашение француза с испанцами рассчитано до лета 2023 года.

Центральный защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может в ближайшее зимнее трансферное окно вернуться во Францию. Об этом сообщает издание Le10Sport.

Отмечается, что каталонский клуб готов отпустить своего игрока, но только на правах аренды до конца сезона. Также в услугах защитника заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Байер».

Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе этого года за один миллион евро. За это время он сыграл в четырех матча чемпионата Испании, заработав две желтые карточки. Контракт защитника рассчитан до июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.