«Эвертон» готов заплатить 30 млн евро за бывшего форварда «Зари» Нигериец выступал за луганскую команду с 2016 по 2017 год.

22-летний нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре может перейти в один из клубов АПЛ в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что «Эвертон» собирается приобрести нигерийского форварда за 30 миллионов евро. Также им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер».

Бонавентуре перешел в «Брюгге» из луганской «Зари» летом 2017 года за 1,3 миллиона евро. В своей карьере он сыграл в 121 матче – на его счету 33 забитых мяча и 11 результативных передач.

В этом сезоне нападающий принял участие в 27 встречах, отметившись восемью голами и двумя ассистами. Больше всего запомнился его дубль в ворота мадридского Реала (2:2) на «Сантьяго Бернабеу» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.