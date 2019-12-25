«Арсеналу» нужен Кулибали Лондонский клуб намерен приобрести сенегальского защитника у «Наполи».

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Первым трансфером «Арсенала» после назначения Микеля Артеты может стать центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом рассказал журналист Иан Макгарри в подкасте Reach PLC.

«Я слышал, что «Арсенал» обратился к «Наполи» по поводу перехода Кулибали, – заявил Макгарри. – Подтвердить это я, правда, не могу. Микель Артета считает, что в первую очередь нужно укрепить оборону».

В 2014 году «Наполи» приобрел Кулибали у бельгийского «Генка» за 7,75 млн евро. За пять с половиной лет в неаполитанском клубе сенегалец стал одним из лучших центральных защитников в итальянской серии А. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 75 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кулибали 14 матчей в чемпионате Италии и шесть в Лиге чемпионов, где «Наполи» пробился в плей-офф.

Микель Артета был назначен главным тренером «Арсенала» 20 декабря. После 18 туров «канониры» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка.