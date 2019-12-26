«Милан» не отпустил Кальдару в Англию В августе 2018 года защитника купили за 35 млн евро.

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У клуба серии А «Милана» было предложение из Англии по поводу перехода центрального защитника Маттиа Кальдары, однако красно-черные его отклонили. Об этом сообщает Calciomercato.com

Кто конкретно делал предложение «Милану» источник не сообщает, но отмечается, что речь шла об аренде с правом последующего выкупа. Также на 25-летнего защитника претендовала «Аталанта», за которую в прошлом Кальдара выступал, однако клуб из Бергамо тоже получил отказ.

«Милан» приобрел перспективного футболиста у «Ювентуса» за 35 миллионов евро в августе 2018 года, но Кальдара из-за постоянных травм до сих пор не сыграл за красно-черных ни одного матча в серии А. Его очередного выздоровления ждут в январе.