Эдгард Запашный: Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Да без проблем! - Советский спорт
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26 декабря 2019 00:41ФутболГичунцев Артур

Эдгард Запашный: Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Да без проблем!

Ранее он заявил, что болельщикам, оскорблявшим Артема Дзюбу, нужно переломать все части тела.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался после негативной реакции со стороны болельщиков московского «Спартака»., который были недовольны его заявлением о жестких мерах в отношении публики, оскорблявшей форварда «Зенита» Артема Дзюбу в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

«Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Да без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты «Спартака». Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда. Не все люди погружены в проблемы «Спартака» и Дзюбы», – цитирует Запашного «Российская газета».

Ранее стало известно, что по итогам встречи с «Зенитом» заводящий «Спартака» был наказан пропуском матчей сроком на 1,5 года. Также в Санкт-Петербурге состоялись массовые задержания болельщиков, большинство из которых представляли красно-белых.

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