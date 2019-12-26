Эдгард Запашный: Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Да без проблем! Ранее он заявил, что болельщикам, оскорблявшим Артема Дзюбу, нужно переломать все части тела.

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Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался после негативной реакции со стороны болельщиков московского «Спартака»., который были недовольны его заявлением о жестких мерах в отношении публики, оскорблявшей форварда «Зенита» Артема Дзюбу в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

«Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Да без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты «Спартака». Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда. Не все люди погружены в проблемы «Спартака» и Дзюбы», – цитирует Запашного «Российская газета».

Ранее стало известно, что по итогам встречи с «Зенитом» заводящий «Спартака» был наказан пропуском матчей сроком на 1,5 года. Также в Санкт-Петербурге состоялись массовые задержания болельщиков, большинство из которых представляли красно-белых.