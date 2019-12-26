Луис Альберто: «Лацио» находится на правильном пути

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.
«Пока что для «Лацио» нереально бороться за чемпионский титул. Конечно, порой мы думаем о нем, но нам лучше забыть об этом. Мы сможем бороться за титул лишь закрепив менталитет победителей. Мы на правильном пути, но пока лишь в стадии роста», - цитирует Альберто Goal.
Напомним, 22 декабря римляне обыграли «Ювентус» со счетом 3:1 и стали обладателями Суперкубка Италии.
В чемпионате страны «Лацио» располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Римский клуб набрал 36 очков и отстает от лидирующих «Ювентуса» и «Интера» на шесть очков, имея при этом одну игру в запасе.
5 января «Лацио» сыграет в гостях против «Брешии».
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