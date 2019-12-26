«Рейнджерс» надеется приобрести Жиру 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Рейнджерс».

По информации издания L'Equipe, представители шотландского клуба уже провели переговоры с агентами футболиста.

Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Вместе с командой Романа Абрамовича нападающий стал победителем Кубка Англии и Лиги Европы.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один гол.

В активе Жиру 39 голов в 97 матчах за сборную Франции.

«Рейнджерс» занимают второе место в чемпионате Шотландии, отставая от лидирующего «Селтика» на пять очков и имея одну игру в запасе.