«Рейнджерс» надеется приобрести Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Рейнджерс».
По информации издания L'Equipe, представители шотландского клуба уже провели переговоры с агентами футболиста.
Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Вместе с командой Романа Абрамовича нападающий стал победителем Кубка Англии и Лиги Европы.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один гол.
В активе Жиру 39 голов в 97 матчах за сборную Франции.
«Рейнджерс» занимают второе место в чемпионате Шотландии, отставая от лидирующего «Селтика» на пять очков и имея одну игру в запасе.
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