«Тоттенхэм» предложит новый контракт Дайеру Полузащитник стал стабильно играть в стартовом составе после назначения Моуринью.

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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер станет следующим игроком, с которым клуб намерен обсудить продление контракта, сообщает The Telegraph.

25-летний британец выступает за «шпор» с 2014 года после перехода из «Спортинга» и в 2016 году подписал новое пятилетнее соглашение. Таким образом его контракт рассчитан еще на полтора сезона.

После назначения главным тренером команды португальца Жозе Моуринью Дайер стал стабильно выходить в стартовом составе на позиции опорного полузащитника. В этой связи клуб намерен сохранить игрока.

Всего на счету Дайера 223 матча за «Тоттенхэм», в которых он забил 11 голов и сделал десять результативных передач.