Дракслер может вернуться в Германию

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
В текущем сезоне игрок редко выходит на поле в составе клуба, и многие команды Бундеслиги готовы вернуть футболиста на родину. В частности, по информации Foot Mercato, в услугах 26-летнего полузащитника заинтересована «Герта».
Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
В послужном списке игрока шесть голов в 51 матче за сборную Германии.
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