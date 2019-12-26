Дракслер может вернуться в Германию Ранее игрок выступал за «Вольфсбург» и «Шальке».

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

В текущем сезоне игрок редко выходит на поле в составе клуба, и многие команды Бундеслиги готовы вернуть футболиста на родину. В частности, по информации Foot Mercato, в услугах 26-летнего полузащитника заинтересована «Герта».

Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В послужном списке игрока шесть голов в 51 матче за сборную Германии.