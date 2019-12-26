«МЮ» сможет подписать Холанда, только если продаст Погба 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Английский «Манчестер Юнайтед» сможет подписать норвежского нападающего Эрлинга Холанда только в том случае, если продаст Поля Погба.

По информации The Mirror, интересы обоих футболистов представляет один агент - Мино Райола, который может помочь англичанам приобрести Холанда при условии продажи Погба.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что француз требует продать его в зимнее трансферное окно.

В 18-м туре чемпионата Англии в матче против «Уотфорда» (0:2) Погба вышел на замену на 64-й минуте. Это его первое появление на поле с сентября. В текущем сезоне игрок провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Холанд, выступающий за австрийский «Ред Булл Зальцбург», привлек внимание многих европейских топ-клубов. Кроме «Манчестера» интерес к нападающему проявляли «Ювентус» и «Боруссия».

В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал шесть результативные передачи в 14 матчах чемпионата Австрии.

В Лиге чемпионов Холанд провел шесть игр, в которых забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.