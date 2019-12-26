Оливье Жиру: Франция – один из вариантов продолжения карьеры В этом сезоне 33-летний форвард принял участие лишь в семи матчах, забив один гол.

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время он перейдет в другую команду.

– Существует большая вероятность того, что произойдут изменения, потому что мне уже не хватает игрового времени, чтобы показать себя. Франция – один из вариантов, – цитирует Жиру Le Progres.

Отмечается, что игроком интересуются «Бордо» и «Лион». Также на 33-летнего форварда претендует шотландский «Рейнджерс».

Жиру перешел в «Челси» из «Арсенал» зимой 2018 года за 17 миллионов евро. За это время он сыграл в 70 матчах, забив 19 голов и отдав 13 результативных передач.

Ранее француз выступал за такие команды, как «Гренобль», «Тур» и «Монпелье». Всего за свою карьеру он отыграл в 501 матче и отметился 201 забитым мячом и 80 ассистами. В составе национальной сборной он забил 39 голов в 97 проведенных встречах.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в девять миллионов евро.