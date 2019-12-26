Джеррард признал, что мечтает стать главным тренером «Ливерпуля» Бывший капитан красных возглавляет шотландский «Рейнджерс».

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13 декабря нынешнего года немецкий тренер Юрген Клопп продлил контракт с английским «Ливерпулем» до 2024 года. В тот же день Стивен Джеррард на такой же срок заключил новое соглашение с шотландским «Рейнджерс». Общаясь со своим бывшим одноклубником Джейме Каррагером в подкасте The Greatest Game, Джеррард отметил, что в будущем хотел бы стать главным тренером «Ливерпуля».

«Тренировать «Ливерпуль» – это моя главная цель и мечта», – заявил 39-летний англичанин.

Джеррард выступал за красных с 1998 по 2015 годы, сыграв в АПЛ 504 матча и забив 120 голов. Завершив карьеру футболиста в «Лос-Анджелес Гэлакси», он работал с юношескими командами «Ливерпуля» в 2017 и 2018 годах, а затем стал главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».

В прошлом сезоне команда Джеррарда заняла второе место в чемпионате Шотландии. В данный момент «рейнджеры» занимают второе место в шотландской премьер-лиге, набрав 44 очка в 17 матчах. Лидирует в турнире «Селтик», сыграв на одну игру больше и набрав 49 очков.