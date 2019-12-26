«Милан» ведет переговоры с Эльнени Египтянин играет за «Бешикташ», но принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Впервые слухи о том, что Мохамед Эльнени может стать игроком «Милана» появились еще несколько месяцев назад. Сегодня факт переговоров полузащитника сборной Египта с итальянским клубом подтвердил отец футболиста Нассер Эльнени.

«Переговоры Мохамеда и «Милана» продвинулись очень далеко, – заявил Эльнени-старший в интервью телеканалу Sada El Balad. – Однако контракт пока еще не подписан. Тем не менее, через несколько часов мы узнаем о том, что мой сан стал игроком «Милана». У Мохамеда неплохо идут дела в «Бешикташе», однако он хочет перейти в «Милана», поскольку итальянский чемпионат очень сильный».

Эльнени выступал в Англии за «Арсенал» с января 2016-го по август нынешнего года. В начале сентября «канониры» отдали египетского футболиста в аренду стамбульскому «Бешикташу». В нынешнем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл в чемпионате Турции 10 матчей, отметившись одной результативной передачей. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 6,3 млн евро.