Красножан может возглавить «Енисей» Российский специалист Юрий Красножан рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Енисея», сообщает «Матч ТВ».

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Ранее Юрий Газзаев заявил, что покидает пост наставника красноярской команды.

Напомним, что последним местом работы Красножана были «Химки» в 2018 году.

Добавим что «Енисей» после 25 туров первенства ФНЛ с 25 очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.