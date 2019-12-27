Иско хочет перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
По информации El Desmarque, игрок отказал лондонскому «Челси» и хочет присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы. Как сообщает источник, испанский наставник также заинтересован в услугах футболиста, в котором видит замену Давиду Силве, который по окончании текущего сезона покинет манкунианцев.
Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
В активе 27-летнего футболиста 12 голов в 38 матчах за сборную Испании.
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