Президент «Оренбурга» – об уходе Егорова: Решение оцениваю положительно Егоров по собственному желанию покинул пост главы ДСИ.

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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал решение главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку по собственному желанию.

«Решение оцениваю положительно», – приводит «Р-Спорт» слова Кияева.

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.