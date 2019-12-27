Президент «Оренбурга» – об уходе Егорова: Решение оцениваю положительно - Советский спорт
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27 декабря 2019 15:54ФутболЛипкин Антон

Президент «Оренбурга» – об уходе Егорова: Решение оцениваю положительно

Егоров по собственному желанию покинул пост главы ДСИ.

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал решение главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку по собственному желанию.

«Решение оцениваю положительно», – приводит «Р-Спорт» слова Кияева.

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.

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