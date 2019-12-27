Шамиль Газизов: На должности главы ДСИ у Егорова не получилось Егоров по собственному желанию покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который покинул свой пост по собственному желанию.

«Отставка назревала, но, думаю, Егоров останется в футболе, у него есть большой опыт, – приводит «Р-Спорт» слова Газизова. – На должности главы ДСИ у него не получилось, любому человеку было бы сложно, эта позиция расстрельная».

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.