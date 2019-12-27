Стивен Джеррард: Жиру в «Рейнджерс»? Честно говоря, я ничего об этом не знаю Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что он ничего не знает о том, что клуб надеется подписать Оливье Жиру.

- Мы интересуемся несколькими хорошими игроками, но честно говоря, я ничего об этом не знаю. Если кто-то что-то знает об этом, дайте ему мой номер, хотел бы первым услышать об этом. Хотя он хороший игрок, - приводит слова Джеррард Goal.com.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что представители шотландского клуба уже провели переговоры с агентами французского нападающего

Напомним, что в текущем сезоне 33-летний француз провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один гол.