Стивен Джеррард: Жиру в «Рейнджерс»? Честно говоря, я ничего об этом не знаю

- Мы интересуемся несколькими хорошими игроками, но честно говоря, я ничего об этом не знаю. Если кто-то что-то знает об этом, дайте ему мой номер, хотел бы первым услышать об этом. Хотя он хороший игрок, - приводит слова Джеррард Goal.com.
Ранее издание L'Equipe сообщило, что представители шотландского клуба уже провели переговоры с агентами французского нападающего
Напомним, что в текущем сезоне 33-летний француз провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один гол.
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