Гендиректор «Сочи» – об отставке Егорова: Надеюсь, что будет порядок и меньше ошибок Егоров покинул пост главы департамента и инспектирования РФС по собственному желанию.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отставку по собственному желанию главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Думаю, делается все, чтобы появились перемены, – приводит «Р-Спорт» слова Рубашко. – Как руководитель клуба надеюсь, что будет порядок, меньше ошибок (в играх). Это самое главное».

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.