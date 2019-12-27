«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Вильярреала» Стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

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22-летний центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации Superdeporte, в услугах испанского игрока заинтересован «Манчестер Сити», испытывающий проблемы в оборонительной линии в связи с травмой Эмерика Лапорта.

Торрес является воспитанником «Вильярреала» – его контракт с клубом действует до июня 2024 года. Ранее он выступал за «Малагу». Всего в своей карьере он сыграл в 133 встречах (четыре гола и один ассист).

В этом сезоне он принял участие в 19 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 18 сыгранных туров.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.