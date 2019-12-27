Григорий Иванов: Я доволен тем, что Егоров ушел

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
- Егоров принял решение об уходе и слава богу. Не надо было приходить и становиться начальником. Я доволен тем, что он ушел. Надо набраться опыта, кем-то поруководить для начала. А он никогда не руководил. Тяжело с теми, с кем он только вчера вместе работал. А тут он стал их руководителем. Может, психологически чего-то не хватало. Пусть наберется опыта, - цитирует Иванова Sport24.ru.
Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.
Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский – прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России В Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 26.12.2019 18:45 Фигурное катание Тигай Лев Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:30 Футбол Левитин Владимир Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. 26.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай