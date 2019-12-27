Григорий Иванов: Я доволен тем, что Егоров ушел Александр Егоров по собственному желанию покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

- Егоров принял решение об уходе и слава богу. Не надо было приходить и становиться начальником. Я доволен тем, что он ушел. Надо набраться опыта, кем-то поруководить для начала. А он никогда не руководил. Тяжело с теми, с кем он только вчера вместе работал. А тут он стал их руководителем. Может, психологически чего-то не хватало. Пусть наберется опыта, - цитирует Иванова Sport24.ru.

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.