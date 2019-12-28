«Ювентус» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за Холанда Итальянский «Ювентус» стал лидером в борьбе за подписание норвежского нападающего «РБ Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

По информации Tuttosport, агент Мино Райола пытается заключить сделку, в результате которой форвард окажется в Италии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сможет подписать норвежского нападающего только в том случае, если продаст Поля Погба. По информации The Mirror, интересы обоих футболистов представляет один агент, который поможет англичанам приобрести Холанда только при условии продажи Погба.

Напомним, что 19-летний норвежец перешел в австрийский клуб из «Мольде» в начале этого года за пять миллионов евро. В этом сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и сделал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.