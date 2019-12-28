«Локомотив» поспорит с «Фиорентиной» за Ингасона В прошлом исландский защитник выступал за «Ростов».

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Московский «Локомотив» намерен приобрести защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона. По сведениям Sport24.gr железнодорожники конкурируют за футболиста с итальянской «Фиорентиной».

С июня 2017 года по январь 2019-го Ингасон выступал за «Ростов», сыграв за клуб с берегов Дона 49 матчей и забив 5 голов. Прошлой зимой исландца за 4 миллиона евро приобрел греческий ПАОК.

Источник утверждает, что ПАОК хотел бы выручить за центрального защитника 20 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Ингасон сыграл 11 матчей и забил четыре гола в греческой суперлиге.