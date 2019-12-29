Луис Альберто: Слишком рано говорить о скудетто По мнению испанца, разговоры о возможном титуле могут отвлечь команду.

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Испанский полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал итоги первой части сезона для римской команды, а также рассказал о своей новой роли в тактических построениях главного тренера Симоне Индзаги.

– Мы проводим очень хороший отрезок. Хотим продолжать в этом же духе и оставаться ближе к вершине таблицы. Слишком рано говорить о скудетто, нужно идти к этому шаг за шагом. Разговоры о титуле могут лишь отвлечь нас. Симоне Индзаги предоставил мне больше свободы и пространства в этом сезоне. Он хочет, чтобы я играл более важную роль, у меня хорошо выходит в этом сезоне, как и у всей команды. Лишь в этом сезоне мне удается показывать самый высокий уровень. Чувствую себя хорошо и ощущаю большую ответственность, – цитирует полузащитника Football Italia.

Также он отметил, что рассчитывает принять участие на чемпионате Европы 2020 года, отметив, что многое будет зависеть от решения тренерского штаба сборной Испании.

В этом сезоне 27-летний игрок сыграл в 21 матче – на его счету четыре гола и 13 результативных передач. Его команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков.