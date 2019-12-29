Кононов может стать главным тренером брестского «Динамо» Бывший наставник «Спартака» может продолжить карьеру в Белоруссии.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавит брестское «Динамо».

Об этом сообщает «Белорусский футбол». Источник отмечает, что 28 декабря наставник находился в Бресте.

Кононов стал преемником Массимо Карреры в «Спартаке». Он возглавлял столичный клуб с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководство красно-белые провели 36 матчей, в которых одержали 16 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. На момент отставки специалиста «Спартак» занимал девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Брестское «Динамо» в этом году впервые в своей истории стало чемпионом Белоруссии.